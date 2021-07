APSP Fassa e San Gaetano : bando di concorso per 18 OSS

Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) Fassa e San Gaetano, in provincia di Trento (Trentino Alto Adige), hanno indetto un concorso per 18 OSS.La scadenza per la consegna delle candidature è fissata per il giorno 20 Agosto 2021.



I posti saranno così suddivisi:

n.6 posti a tempo pieno e n.3 posti a tempo parziale (24 ore settimanali) presso la APSP di Fassa; Il possesso dell’attestato di conoscenza della lingua ladina di livello B1 o superiore costituisce titolo di precedenza assoluta per l’assunzione.



n.9 posti a tempo pieno presso la APSP San Gaetano.



Requisiti:

-cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando;

-età non inferiore ai 18 anni;

-idoneità fisica all’impiego;

-immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, limitatamente alla durata della pena, o che, qualora comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi in vigore;

-non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

godimento dei diritti politici e civili attivi;

-per i cittadini soggetti all’obbligo di leva, essere in posizione regolare nei riguardi di tale obbligo;

-diploma di scuola media inferiore e attestato di qualifica professionale di “Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.)” conseguito a seguito di almeno 1000 ore di formazione;

titolo professionale di OSS acquisito tramite riqualificazione prevista dal protocollo d’intesa 02.12.2002.



BANDO e DOMANDA