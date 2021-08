Vaccini, il 21 agosto open day al Cardarelli: accesso libero, 1000 dosi di Pfizer disponibili

La campagna vaccinale della Regione Molise – si legge in una nota dell’Asrem – vede in questi giorni il completamento della effettuazione della I dose vaccinale su tutti i soggetti che hanno proceduto alla adesione sulla piattaforma messa a disposizione dei cittadini.

Dalla analisi dei dati a disposizione emerge che una parte di popolazione non ha aderito alla vaccinazione.

L’innalzamento dei casi di nuova positività al Covid-19 ed il consequenziale incremento dei ricoveri rende di tutta evidenza che l’unica risposta possibile alla pandemia è il vaccino.

E’ necessario, pertanto, sensibilizzare quella parte di popolazione che ancora non si è vaccinata.

Si ribadisce, quindi, l’invito, a coloro che ancora non lo hanno fatto, ad aderire alla vaccinazione mediante l’utilizzo della piattaforma on line messa a disposizione.

Nel contempo si comunica che per il giorno 21/08/2021 presso il centro vaccinale dell’Ospedale Cardarelli verrà organizzato un Open Day ad accesso libero dalle ore 08,00 alle ore 20,00 per la somministrazione di vaccino Pfizer fino alla concorrenza di 1.000 dosi per tutte le categorie di età (12 anni in su).

L’evento verrà organizzato da ASREM e con il contributo del Rotary, Lions ed Avis, ai quali va il nostro ringraziamento per l’aiuto che verrà offerto per la gestione degli accessi.

Proprio in relazione alla modalità di accesso libero si sottolinea la necessaria collaborazione degli utenti che dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento, di tessera sanitaria e nel caso di minori delle necessarie deleghe ed autorizzazioni di entrambi i genitori.”