“Women for Women for Health- grande successo per l’evento inaugurale del programma “Prevenzione 2025”

Una carezza può sembrare un gesto semplice, ma può avere un impatto profondo. È da questa consapevolezza che nasce “Women for Women for Health – La prevenzione, una carezza per te”, l’evento che oggi ha inaugurato il programma “Prevenzione 2025” del Responsible Research Hospital.

In un mondo frenetico, dove spesso il tempo per prendersi cura di sé è l’ultima delle priorità, questa giornata ha voluto essere un momento di riflessione e consapevolezza, un invito a riscoprire l’importanza della prevenzione non come un obbligo, ma come un atto di amore verso sé stesse.

L’evento, che ha visto la partecipazione di numerose donne e professionisti della salute, è stato un’occasione unica per accedere a screening gratuiti, approfondire il valore della salute mentale, premiare le figure che si sono distinte nella prevenzione e visitare la mostra fotografica “Sospesa” di Lello Muzio, un viaggio emotivo attraverso la resilienza femminile.

Al Responsible Research Hospital, ogni giorno ci prendiamo cura delle persone con passione e dedizione. Qui la medicina non è solo scienza, è anche cuore. Medici, specialisti, infermieri e professionisti che non si limitano a curare, ma accolgono, ascoltano, sostengono. Sono loro l’anima di questa eccellenza, un punto di riferimento non solo per il Molise, ma per tutte le persone che arrivano da ogni parte d’Italia in cerca di cure e speranza.

Oggi abbiamo fatto un passo in più. Ma questo è solo l’inizio: con Prevenzione 2025 continueremo a costruire un futuro in cui la salute sia un diritto di tutti, in cui nessuno debba più avere paura di prendersi cura di sé. Perché volersi bene non è un lusso, è una scelta. E oggi, insieme, abbiamo dimostrato quanto questa scelta possa fare la differenza.

“Quella di oggi è stata una giornata che mi riempie di emozione e orgoglio. Ho voluto fortemente questa iniziativa in occasione della Festa della Donna perché credo profondamente che la prevenzione sia il più grande atto d’amore che possiamo fare per noi stessi” commenta Stefania Di Salvo, Managing director del gruppo Responsible “Oggi abbiamo visto quante persone hanno scelto di prendersi cura di sé, di informarsi, di superare paure e incertezze per mettersi al centro della propria salute. Ed è proprio questo il messaggio che vogliamo diffondere: la prevenzione non deve essere un obbligo o un momento di paura, ma un gesto quotidiano di rispetto e amore per la nostra vita”.

Un percorso di salute a 360 gradi

La giornata è iniziata alle 9:00, con una serie di visite specialistiche gratuite, organizzate con la collaborazione di diverse associazioni del territorio, tra cui LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Il Cuore delle Donne, Il Cavaliere di San Biase APS, IRIS, AIMAC e ASMID aderenti a FAVO.

Nel dettaglio, sono stati effettuati i seguenti screening:

Prevenzione oncologica : visita senologica con ecografia mammaria e consulto ginecologico con HPV-DNA test.

: visita senologica con ecografia mammaria e consulto ginecologico con HPV-DNA test. Prevenzione cardiovascolare : visita cardiologica con ecocardiogramma, con particolare attenzione alle donne in trattamento oncologico.

: visita cardiologica con ecocardiogramma, con particolare attenzione alle donne in trattamento oncologico. Supporto psico-oncologico: consulenze specialistiche per offrire un sostegno psicologico alle pazienti.

Non si tratta solo di diagnosi precoce, ma di creare uno spazio sicuro e accogliente, dove ogni donna possa sentirsi vista, ascoltata e supportata. La prevenzione non deve essere percepita come un momento di paura, ma come una possibilità di rinascita, di prendersi cura del proprio corpo con la consapevolezza che la salute è un diritto e non un lusso.

Durante l’evento si è parlato anche dell’importanza della salute mentale nel percorso di prevenzione. Spesso la paura del giudizio o il timore di affrontare un problema impediscono alle persone di prendersi cura della propria salute psicologica. Eppure, come ha sottolineato uno degli esperti presenti:



“Andare dallo psicologo non è diverso dal prendere un’aspirina per il mal di testa. È un aiuto concreto per imparare a vedere la realtà con strumenti nuovi e affrontare la vita con maggiore consapevolezza.”

Un supporto psicologico è fondamentale per chi si trova ad affrontare un percorso di cura, perché la prevenzione non è solo un tema medico, ma anche un percorso di accompagnamento, accettazione e rinascita.

Un tributo al coraggio e alla professionalità

Nel corso della giornata, è stato consegnato il Premio Donna – Le eccellenze in un’eccellenza, un riconoscimento alle professioniste della salute che si sono distinte nella prevenzione e nella cura delle pazienti oncologiche, contribuendo con la loro competenza e dedizione a migliorare la qualità della vita di molte donne.

La cerimonia si è conclusa con un gesto simbolico: un kit regalo per ogni partecipante, confezionato con cura e significato:

Un olio offerto dalla LILT , simbolo di benessere e longevità.

, simbolo di benessere e longevità. Un cioccolatino a forma di cuore , donato da Il Cuore delle Donne, per ricordare la dolcezza del prendersi cura di sé.

, donato da Il Cuore delle Donne, per ricordare la dolcezza del prendersi cura di sé. Una piantina offerta da IRIS, perché la prevenzione è un seme da piantare oggi per farlo crescere domani.

Un piccolo dono che racchiude un grande messaggio: la prevenzione è un percorso di amore e attenzione verso sè stesse.

L’evento di oggi è stato solo l’inizio. “Prevenzione 2025” accompagnerà donne e uomini per tutto l’anno, con appuntamenti mirati per ogni fase della vita. L’obiettivo è trasformare la prevenzione in un’abitudine quotidiana, un gesto naturale come una carezza, un’azione di cura e rispetto verso il proprio corpo e il proprio futuro.

Perché prendersi cura di sé non è un lusso, è un diritto.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sulle prossime iniziative di “Prevenzione 2025”, è possibile contattare l’ufficio stampa del Responsible Research Hospital.