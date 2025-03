Il progetto di solidarietà internazionale legato al libro “La diversità è una risorsa” sarà presentato a Campobasso

Sabato 15 marzo, alle ore 17:30, presso la Sala “Celestino V” in via Mazzini a Campobasso

verrà presentato l’ultima “fatica” letteraria del giornalista Stefano Venditti intitolata “La diversità è

una risorsa”. Durante l’evento ci sarà anche un intervento video di fra Antonio di Mauro

direttamente dalla missione dei frati Cappuccini in Ciad.

Il libro, edito dalla Casa Editrice “PubMe” per la Collana “Policromia”, è la quarta opera del

giornalista Venditti che questa volta ha deciso di porre l’accento su una missione di frati Cappuccini

in Ciad che, tra le altre cose, gestisce un Istituto Comprensivo, dalla scuola elementare alla scuola

superiore, per bambini e bambine non vedenti.



Accompagnato dalle suggestive foto di fra Antonio Di Mauro, fra Matteo Lecce autore dello

scatto della copertina e dei frati della Provincia di Sant’Angelo e Padre Pio, “La diversità è

una risorsa” è un autentico racconto ed analisi della vita quotidiana che svolgono i frati

Cappuccini in Ciad e della loro mirabile missione che è diventata parte integrante della comunità

africana. Ovviamente un focus più dettagliato è stato dedicato alla situazione dei bambini e delle

bambine e alle difficoltà e agli ostacoli, sia mentali sia fisici, che ancora oggi i bambini che

nascono con una malformazione fisica debbono affrontare in Ciad.

“Il progetto editoriale è nato con il preciso scopo di raccogliere fondi, tramite la vendita del libro,

proprio per aiutare questi piccoli fratelli e sorelle del Ciad e per sostenere il progetto

educativo/formativo della scuola per non vedenti dei frati Cappuccini. L’intento è di far diventare i

bambini e le bambine “scartate” dalla società del Ciad, attraverso lo studio, una risorsa per il

proprio territorio e per il proprio Paese dando loro una concreta possibilità di apprendere e di

maturare sia come studenti sia come uomini e donne del futuro. Con i proventi del libro, poi, nel

limite del possibile, vorremmo anche far giungere in Ciad dell’attrezzatura sportiva creata proprio

per coloro che sono privi della vista per farli avvicinare anche alla pratica sportiva – ha spiegato

Stefano Venditti -“.



Al termine della cerimonia ci sarà la possibilità di acquistare una copia del libro con dedica

personalizzata.



L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming sul canale

https://www.youtube.com/@LASORGENTESTUDIO/streams