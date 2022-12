ULTIM’ORA/ Castropignano, tir sbanda e finisce in una cunetta

Brutto incidente stradale, probabilmente dovuto anche al fondo scivoloso del selciato a causa della pioggia battente.

E’ accaduto sulla Bifernina, in territorio di Castropignano.

I rilievi a cura dei Carabinieri, ma sembra che l’autista di un tir avrebbe perso il controllo del mezzo pesante, che poi si sarebbe ribaltato e finito in una cunetta al lato della carreggiata; inoltre la motrice del tir è rimasta in bilico in una zona attraversata da un torrente sottostante.

Sul posto anche i tecnici dell’Anas ed i soccorsi sanitari.

Non si hanno ancora notizie dello stato di salute dell’uomo al volante del mezzo pesante.

Foto di repertorio