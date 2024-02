“Sulle note della Petrone” : apre la stagione di concerti 2024

Il 27 febbraio 2024 prenderà avvio la stagione dei concerti “Sulle note della Petrone”, nata grazie al patrocinio dell’USR Molise e alla collaborazione dell’Istituto “I. Petrone” con il Conservatorio di Musica “L. Perosi” e con il Liceo “G. M. Galanti” della città di Campobasso.

La rassegna del 2024, che prevede sei appuntamenti tra febbraio e maggio, ambisce a replicare il grande successo ottenuto lo scorso anno scolastico ed ha l’intento di consacrare la valenza trasversale della musica e di consolidare il suo potere educativo e sociologico. La musica è un mezzo straordinario, in grado di mettere in comunicazione uomini e idee, stimolare la creatività, rafforzare le competenze sociali e civiche e condividere sensibilità, valori e passioni. Per chiunque vorrà partecipare, la stagione concertistica sarà un’opportunità unica per immergersi nella bellezza di questa forma d’arte che può abbattere barriere e consolidare il senso di collettività e di appartenenza.

La volontà di conoscere e valorizzare le professionalità del territorio e di vivere il concerto come spazio anche emozionale è il motore di questo progetto, che sicuramente rappresenterà un arricchimento per l’intera comunità scolastica, coinvolta da sempre in proposte educative legate al mondo dell’arte in generale e della musica in particolare. L’iniziativa, inoltre, conferma che fare rete per il raggiungimento di obiettivi comuni può essere la strada giusta per “seminare” bellezza ed ampliare orizzonti. La cooperazione tra le diverse scuole e le istituzioni locali, infatti, è di fondamentale importanza, perché contribuisce a rinsaldare il rapporto con le realtà culturali del territorio, in una società che è sempre più proiettata al globale.

Sarà una grande occasione anche per tutto il pubblico campobassano che vorrà intervenire, con l’entusiasmo e la voglia di immergersi nella vivace realtà musicale dell’Istituto “Petrone”, in grado ogni volta di suscitare emozioni nuove e di generare unione e condivisione.

I concerti si terranno alle ore 18.00, presso l’Auditorium della sede centrale di via Alfieri 80.

Si partirà il 27 febbraio con “La Musica? Una fiaba incantata…”, concerto curato dall’Orchestra del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso. Il 13 marzo sarà la volta di “Stili e forme dell’Europa musicale”, sempre con l’Orchestra del Conservatorio.

Seguirà, il 19 marzo, il concerto “Visioni d’insieme”, curato dall’Orchestra del Liceo Musicale “Galanti”. Il 12 aprile sarà il giorno dedicato a “Musica in strada: la street band”, esibizione proposta nuovamente dall’Orchestra del Liceo musicale “Galanti”. Il penultimo appuntamento è fissato per il 17 maggio, con “I laboratori del P.O.F. (Perosi Organico Folk)”, a cura del corso di Musiche tradizionali del Conservatorio “L. Perosi”.

A chiudere la stagione sarà, il 24 maggio, il “Concerto di Primavera” dell’Orchestra Scolastica dell’Istituto “Petrone”, che vedrà protagonisti i piccoli musicisti della scuola, egregiamente diretti e coordinati dai docenti di Musica e Strumento musicale.