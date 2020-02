E’ di questa mattina l’intervento di una squadra VF del Comando del capoluogo molisano, dove sono state eseguite operazioni di messa in sicurezza su di un’auto alimentata a GPL, finita contro la recinzione in muratura di una attività commerciale lungo la SS17 – agro di Vinchiaturo L’occupante, una donna, è stata trasportata in ospedale dal 118. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.