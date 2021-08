Per cause ancora da accertare un incendio ha danneggiato buona parte di un’ abitazione all’interno di fabbricato in muratura di ptre piani.

Fortunatamente nessun ferito è stato registrato tra gli occupanti dell’immobile.

Inoltre si è registrato un cedimento strutturale della copertura il legno il tutto è stato necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente da Campobasso.

Sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Bojano, per accertare le cause del rogo.