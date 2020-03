Spesa a domicilio per termolesi e campobassani, ecco la brillante iniziativa

Il Molise esiste e resiste, anche in tempi di Covid19, e prova ad andare avanti attraverso iniziative intelligenti che vogliono in ogni modo garantire il più possibile la “normalità”.

Brillante è in tal senso l’idea di due termolesi che hanno creato due innovative piattaforme a servizio delle città più grandi della Regione: RestoAcasaCampobasso ( restoacasacb.it) e RestoAcasaTermoli ( restoacasatermoli.it), portali online dove è possibile individuare con estrema facilità e a seconda dell’articolo richiesto tutti i negozi che offrono servizio a domicilio in questi giorni di quarantena.

Un sistema rapido e immediato che permette di mettere subito in contatto cittadini e commercianti, quindi utile a tutti e soprattutto completamente gratuito.

Si invitano pertanto le aziende ad iscriversi e i cittadini ad usufruire del servizio.