Covid 19, aggiornamento: altri sei casi, il bilancio sale a 107 positivi e sale a 9 il numero dei decessi

Il bilancio ieri sera era fermo a 101 casi positivi al Covid 19 in Molise. Sono stati processati altri 40 tamponi dal Laboratorio Analisi dell’ospedale Cardarelli di Campobasso e sei persone sono risultate positive al coronavirus. In Molise dunque al momento si registrano, in totale, 107 contagiati e positivi al tampone. Il dato, come sempre ripetiamo, è in via di aggiornamento e dipende dall’esito dei tamponi che continuano ad essere effettuati.

La nona vittima è un uomo ultranovantenne di Cercemaggiore, paese che è stato dichiarato zona rossa, dopo Riccia, Montenero di Bisaccia, Pozzilli e Venafro .

Bollettino :

Tamponi processati 699, di cui 107 positivi – 85 della Provincia di Campobasso e 9 della provincia di Isernia

Pazienti ricoverati al Cardarelli:

17 della provincia di Campobasso in malattie infettive

9 in terapia intensiva di cui 6 della provincia di Campobasso , 1 della provincia di Isernia e 2 di altre regioni

Pazienti positivi al tampone in quarantena a domicilio

asintomatici 46 di cui 40 della provincia di Campobasso, 5 della provincia di Isernia e 1 di altra regione

dimessi dall’ospedale perchè asintomatici 11 della provincia di Campobasso

Pazienti guariti 3 della provincia di Campobasso

Neuromed 9 positivi di cui 2 della provincia di Campobasso, 2 della provincia di Isernia e 5 di altra regione

Pazienti positivi deceduti

9 di cui 7 della Provincia di Campobasso , 1 della provincia di Isernia e 1 di altra regione