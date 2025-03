SNPO 2025: Al via la terza edizione del Corso di educazione Alimentare, promosso dalla LILT Campobasso

Nell’ambito della Settimana Nazionale di Prevenzione Oncologica (SNPO), l’Associazione

Provinciale di Campobasso ha organizzato la terza edizione del Corso di Educazione Alimentare.

L’obiettivo della campagna nazionale è diffondere i corretti stili di vita ad iniziare da una sana

alimentazione. Proprio per questo la LILT Campobasso ripropone il corso di educazione alimentare

che ha riscosso grande successo nelle due precedenti edizioni.

Un appuntamento dedicato alle sane abitudini a tavola, alla conoscenza degli ingredienti e dei valori

nutritivi ma anche alla scelta consapevole dei prodotti.

Secondo recenti studi oltre il 30% dei tumori è direttamente riconducibile all’errata alimentazione,

intesa sia in termini quantitativi che qualitativi. Una larga percentuale dei tumori quindi potrebbe

essere prevenuta semplicemente con una dieta corretta ed una scelta mirata degli alimenti. Così la

salute si conquista innanzitutto a tavola con semplici regole del mangiare sano.

Il corso si articola in 3 appuntamenti, con inizio lunedì 24 marzo alle ore 17:30 presso la sede

della LILT Campobasso in Via del Molinello 1. La partecipazione al corso è gratuita per tutti i

soci LILT, con possibilità di associarsi direttamente quel giorno.

Gli incontri saranno condotti da due professioniste che da tempo collaborano con

l’associazione provinciale la dietista dott.ssa Eleonora Iorio e la nutrizionista dott.ssa Lisa

Travaglini.

Per info e iscrizioni è possibile telefonare al numero della segreteria LILT 0875-714008 dal

lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 o direttamente alla dott.ssa Iorio al numero 348-

4716358.