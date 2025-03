Qui sine peccato est vestrum, primus lapidem mittat : ma non in questo CASO

di Massimo Dalla Torre

Finire nuovamente in prima pagina, non noi ovviamente che commentiamo o diamo corpo

agli avvenimenti, soprattutto quelli più scomodi, non fa piacere, anche perché sapere che

persone pubbliche o che occupano un ruolo importante del sistema Molise, non sono poi

così limpide certamente non giova al ruolo che occupiamo a livello nazionale. Questo è

senza ombra di dubbio il primissimo commento, agli articoli di spalla comparsi oggi su

molti quotidiani nazionali in cui si legge della questione che vede il Presidente della

Regione e la sua consorte al centro di un’inchiesta condotta dalla GDF su richiesta della

DEA. Inchiesta, si badi bene che non riguarda l’attuale ruolo di Presidente del ing. Roberti

e signora bensì di quando era sindaco della città adriatica di Termoli e Presidente

dell’amministrazione provinciale di Campobasso. Sui dettagli non vogliamo entrare anche

perché fino a quando non ci sarà e se ci sarà una condanna definitiva nessuno è

colpevole, per questo non vogliamo assolutamente assurgere al ruolo di giudici e tanto

meno di accusatori.

La cosa che invece innesca molti punti di domanda è mai possibile

che, sempre che corrispondesse a verità, il Molise e i suoi amministratori e familiari, come

in questo caso, sono in prima linea nelle vicende giudiziarie? Domanda cui non possiamo

rispondere perché non siamo in possesso di dati oggettivi che riguardano la delicata

inchiesta che, questo possiamo assicurarvelo, rende l’ambiente elettrico; tant’è che più di

qualcuno ironizzando ha affermato: chi tocca i fili muore. Inchiesta che parte da lontano e

che valica finanche i confini regionali ma la cosa assurda che si lega “ad affaire” poco

chiari cui sono coinvolti personaggi più o meno dubbi, e aggiungiamo noti, il che lascia

esterrefatti e sconcertati cosa che non depone assolutamente a favore del Molise. Realtà

che si credeva e si crede, almeno fino a quando non verrà messa la parola fine alla

questione, immune da inchieste simili che fino a non molti fa accadevano in regioni a noi

viciniori.

Molise che, per molti non esiste, questo è lo slogan che ci marchia, ma che

evidentemente a quanto pare è appetito da chi fa i fatti, anzi i misfatti, sicuro

dell’anonimato di cui godiamo. Molise considerato da molti semplice corridoio di passaggio

per raggiungere altre destinazioni in cui affari più o meno leciti prosperano. I quali, visto

quello che i giornali e le cronache riportano, fanno di chi è ai vertici il punto di aggancio

ideale pur di arrivare all’obiettivo la cui parola fine è delinquere a discapito di chi in buona

fede, ed inconsapevolmente presta il fianco, senza sapere che prima o poi i nodi vengono

al pettine. Ma, ripetiamo non in questo caso che, ne siamo più che sicuri, il coinvolgimento

è frutto di un gioco scellerato che ha quale obiettivo screditare chi lavora per il bene della

collettività molisana, almeno che i fatti ci smentiscono clamorosamente.