Sea/Raccolta differenziata in crescita: raggiunge il 63,47%, con un aumento dell’8,92% rispetto a settembre 2023

Si è tenuta venerdì 11 ottobre la conferenza stampa di SEA S.p.A. per illustrare i risultati del primo mese dall’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata nel Centro Murattiano. I dati mostrano un netto miglioramento rispetto all’anno precedente, con un incremento della raccolta differenziata che ha raggiunto il 63,47% a settembre 2024, rispetto al 54,55% di settembre 2023. Si tratta di un aumento dell’8,92%, pari a 65.840 kg di rifiuti in più, che testimonia l’efficacia delle nuove misure adottate per incentivare una gestione più sostenibile dei rifiuti urbani. In particolare, la crescita maggiore si registra nella raccolta dell’organico e degli imballaggi in materiali misti.

Un altro dato significativo riguarda l’attivazione di nuove utenze TARI. Sono state attivate 473 nuove utenze, di cui 296 solo nel mese di settembre. Questi numeri sono un chiaro segnale della lotta al fenomeno del “sommerso” e della crescente regolarizzazione delle utenze sia nel Centro Murattiano che Centro Storico e Contrade/Quartieri.

La Municipalizzata ha inoltre condiviso i risultati del monitoraggio del territorio, svolto grazie all’impiego di una squadra di “facilitatori” ovvero operatori che hanno supportato sin dall’inizio del servizio e continuano a supportare la cittadinanza nell’utilizzo delle nuove Ecostazioni. Sono inoltre state messe in campo le attività di “customer satisfaction”, somministrando agli utenti 1.602 questionari, attraverso i quali è emerso che il 78% degli utenti ha espresso un giudizio positivo sul nuovo sistema di raccolta. Le principali criticità riscontrate riguardano il conferimento di pannolini, pannoloni e le deiezioni canine, che saranno oggetto di ulteriori potenziamenti del servizio.

In risposta alle segnalazioni raccolte, SEA S.p.A. ha deciso di intervenire prontamente potenziando il servizio di raccolta dedicata ai pannolini e pannoloni che entrerà a regime con aumento delle postazioni di raccolta dal prossimo novembre., nonché con l’installazione di 3 nuovi cestini e 3 dog toilet per agevolare il conferimento delle deiezioni canine, in punti strategici come via Garibaldi, via Mazzini e viale del Castello.

Alla data del 3 ottobre 2024 sono state registrate 291 nuove attivazioni per il servizio di raccolta pannoloni e pannolini, e verranno installate due nuove postazioni di raccolta in via Milano e via Tiberio, attive il giovedì e il sabato dalle 7:30 alle 12:00.

Una delle novità più importanti presentate riguarda l’ampliamento degli orari del Centro Comunale di Raccolta (CCR) con l’iniziativa del “Sabato Ecologico”. Infatti a partire dal 26 ottobre 2024, il CCR sarà aperto anche il sabato pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00, a settimane alterne, oltre all’orario mattutino già attivo. Le aperture straordinarie avranno luogo: il 26 ottobre, il 9 e 23 novembre, il 14 e 28 dicembre e l’11 e 25 gennaio 2025.

Questa misura è stata adottata per offrire ai cittadini maggiori opportunità di conferimento, soprattutto per quei rifiuti che richiedono una gestione particolare, come i rifiuti ingombranti e per prevenire l’abbandono illecito dei rifiuti sul territorio.

Inoltre, sono proseguite le attività di controllo e supporto alle Utenze Non Domestiche (UND). SEA ha effettuato sopralluoghi presso 39 attività commerciali del settore “Food” per identificare eventuali criticità di natura strutturale o comportamentale nella gestione dei rifiuti. L’azienda ha elaborato soluzioni tecniche e azioni di sensibilizzazione, che saranno progressivamente estese ad altre UND, con l’obiettivo di migliorare la gestione interna dei rifiuti e ridurre il conferimento di secco residuo.

Stefania Tomaro, Amministratore Unico di SEA S.p.A., ha espresso soddisfazione per i risultati emersi: “L’aumento della raccolta differenziata e le numerose attivazioni di utenze TARI sono segnali chiari di un cambiamento positivo. Il lavoro che stiamo svolgendo, sia sul fronte del potenziamento dei servizi sia nell’ascolto delle esigenze della cittadinanza, sta portando a risultati concreti. Continueremo su questa strada, ampliando i servizi offerti, come le aperture straordinarie del CCR e i nuovi punti di raccolta per frazioni particolari di materiali, per garantire una gestione sempre più efficiente e sostenibile dei rifiuti. Ma chiediamo anche ai nostri cittadini di confermare l’impegno e di aiutarci a migliorare sempre di più il servizio con esatti conferimenti e di non abbandonare i rifiuti. È sempre più importante l’attività di selezione dei materiali prima del conferimento. L’ampliamento delle aperture straordinarie del Centro comunale di Raccolta, costituisce una reciproca scommessa con il territorio: noi vi aiutiamo ad ampliare il servizio per assecondare anche le diverse esigenze lavorative e familiari, voi aiutateci a garantire il massimo rispetto delle norme comportamentali, che impongono agli utenti di conferire solo previa adeguata differenziazione dei materiali. Non dimentichiamo poi di conferire in modo adeguato gli abiti usati: buste più piccole all’interno dei tanti contenitori presenti sul territorio. Solo lavorando ad unisono si possono consolidare gli sforzi di sostenibilità che si stanno raffinando in questi anni”.

SEA S.p.A. invita la cittadinanza a continuare a partecipare attivamente e a utilizzare i servizi messi a disposizione, contribuendo così alla riduzione dell’abbandono dei rifiuti e al miglioramento del decoro urbano. La collaborazione tra azienda e cittadini è fondamentale per proseguire su questo percorso di sostenibilità.