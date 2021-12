Momenti di paura a Ripalimosani per un principio di incendio in un’abitazione; i vigili del fuoco e i carabinieri sono accorsi per soccorrere una donna che era nell’abitazione che stava prendendo fuoco.

La chiamata di soccorso da parte dei vicini che hanno visto del fumo fuoriuscire dall’appartamento. Probabilmente la donna potrebbe aver involontariamente innescato il principio d’incendio.

