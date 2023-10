Raccolta beni alimentari a favore dell’emporio solidale “La Bottega da Antonietta”

Sabato 14 Ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, presso il Conad Centro del Molise a Campobasso, è stata organizzata una raccolta di beni alimentari a favore dell’emporio solidale “La Bottega da Antonietta” che si trova presso la Casa degli Angeli a Campobasso aperto grazie alla collaborazione tra Caritas Diocesana di Campobasso – Bojano e Comune di Campobasso.

L’emporio solidale fornisce quotidianamente un piccolo aiuto ad un sempre più crescente numero di famiglie con l’obiettivo di contrastare lo stato di indigenza e garantire beni alimentari essenziali.

La raccolta è incentrata su prodotti di prima necessità e non deperibili quali: pasta, riso, biscotti, fette biscottate, scatolame tonno, carne in scatola, pelati, piselli, fagioli, lenticchie, latte uht, confetture, olio, legumi secchi, zucchero, farina, prodotti per bimbi biscotti prima infanzia, omogeneizzati.

Un piccolo gesto per dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà.