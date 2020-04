Prefettura di Campobasso/Emergenza Covid 19: 1.467 persone sanzionate per mancato rispetto delle misure di contenimento

Sin dall’inizio dell’emergenza connessa alla diffusione del virus Covid-19 la Prefettura di

Campobasso è stata quotidianamente impegnata su più fronti al fine di garantire la piena attuazionendelle misure disposte a livello nazionale per il contenimento dell’epidemia: dal coordinamento dell’attività di vigilanza e controllo del territorio, svolta dal Prefetto in raccordo con il Questore e con il concorso delle altre Forze di Polizia e delle Polizie Locali, al monitoraggio dei provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti, al rilevamento dell’andamento dei servizi pubblici, alla verifica delle aziende che possono proseguire l’attività produttiva, alla risposta a quesiti interpretativi e applicativi delle disposizioni governative, soprattutto in materia di spostamenti delle persone e apertura degli esercizi commerciali.



Sul versante dei controlli, dal 10 marzo ad oggi le persone sottoposte a verifica nell’intera

provincia risultano in numero di 26.206, di cui 1.467 sanzionate per mancato rispetto delle misure di contenimento, 62 denunciate ai sensi degli artt.495 e 496 del codice penale perché hanno falsamente attestato o dichiarato l’identità o qualità personali proprie o di altri, mentre altre 10 per inosservanza di un ordine legalmente dato al fine di impedire l’invasione o la diffusione di una malattia dell’uomo (art.260 del Regio Decreto n.1265/1934).



Sono stati controllati anche 2.751 attività ed esercizi commerciali di cui solo 4 sanzionati.

A tal fine sono stati impiegate n. 8.455 unità, tra donne e uomini delle Forze di Polizia

territoriali, della Capitaneria di Porto e delle Polizie Locali.



Il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha

svolto complessivamente un numero di ore di servizio pari a 21.462.

Le aziende sinora verificate dalla Prefettura sono 362 mentre le richieste telefoniche di

cittadini cui è stato fornito riscontro sono circa 5.000, così come la corrispondenza in entrata e in uscita ha subito un notevolissimo incremento, atteso che i protocolli registrati in entrata ed uscita nel periodo considerato sono all’incirca 5.300.



Si informa infine che sul sito della Prefettura sono stati pubblicati i nuovi modelli che le

aziende devono utilizzare per effettuare le comunicazioni previste dal D.P.C.M. 10 aprile 2020.