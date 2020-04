A Larino ‘ attivo il “Servizio Re.Cor.D”, Rete Emergenza Coronavirus a domicilio

Il servizio è rivolto alle persone fragili, ai soggetti sprovvisti di rete familiare, ai non autosufficienti, agli anziani con più di 65 anni, alle persone ed alle famiglie che sono in quarantena volontaria ed obbligatoria, che non possono uscire di casa e che quindi hanno difficolta’ a reperire medicinali o ad acquisire alimenti e beni di prima necessita’.



Per le richieste rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Larino al n. 08748281 e poi digitare 1, dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12.30 ed il lunedi e il giovedi pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. L’ufficio provvederà a contattare i volontari ed ad indicare il servizio da effettuare ed i soggetti destinatari.

Per il vostro bene e per quello di tutti, vi preghiamo di restare a casa.