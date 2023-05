Poste: i sindacati molisani chiedono un urgente incontro con l’azienda

Poste. Le Segreterie Regionali di categoria Poste del Molise SLP-CISL, SLC-CGIL, FNC-UGL e CONFSAL-COM. chiedono un urgente incontro all’azienda Poste Italiane S.p.A.

L’inasprimento delle pressioni commerciali sui dipendenti da parte di alcuni responsabili aziendali di Poste Spa, con il continuo utilizzo di toni e atteggiamenti poco rispettosi della dignità dei lavoratori, è un fenomeno più diffuso di quanto si creda.

Per questo le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto un incontro urgente con i vertici di Poste Italiane.

Ora il sindacato, dopo un’attenta analisi su tutto l’ambito regionale, considerato il quadro preoccupante che ne è scaturito, ha deciso di scrivere formalmente all’azienda per chiedere un immediato confronto.

Più volte abbiamo denunciato e rimarcato i rischi che tali atteggiamenti comportano per lavoratori e azienda, sottolineando come un clima lavorativo sereno sia il metodo migliore per raggiungere gli obiettivi aziendali nel delicato panorama commerciale.

Così come, più volte abbiamo ribadito, le sfide in questo delicato settore vanno affrontate con la condivisione e la consapevolezza degli addetti e non con i metodi rudi e autoritari.

Ora ci aspettiamo che i vertici aziendali non metta più la testa sotto la sabbia e si assuma in toto le proprie responsabilità.