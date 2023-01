Porte Aperte all’Istituto Pilla con “Sabato al Pilla”

Un’apertura straordinaria è in programma per il 28 gennaio 2023 (ore 16:00-19:00) sia nella sede di via Veneto, che ospita l’Istituto Tecnico Economico e l’Istituto Tecnico Ambiente e Territorio, sia in viale Manzoni, sede dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura.



La scuola sarà aperta e a completa disposizione di genitori e alunni interessati a vari indirizzi che l’istituto propone.



Verrà illustrata l’offerta formativa, le novità degli indirizzi di studio, i tratti caratteristici delle

discipline e proposta una visita di laboratori e ambienti scolastici.