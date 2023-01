Il talentuoso molisano Gianluca Cristofaro vince due Primi Premi e un Primo Premio Assoluto in tre concorsi Internazionali

Gianluca Cristofaro è nato a Isernia il 05 aprile 2005, inizia gli studi pianistici nel 2016 al Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso, sotto la guida del Maestro Aldo Ragone.

È stato premiato in concorsi internazionali in Russia, Polonia, Ungheria, Svizzera, Spagna e Italia.

In queste ultime due settimane ha vinto ben due Primi Premi e un Primo Premio Assoluto in tre concorsi Internazionali: il primo, in Ungheria, risultando vincitore del primo premio al “Concorso Musicale Internazionale Danubia Talents”; il secondo, in Svizzera, vincendo il primo premio al “III Concorso Musicale Internazionale Svizzero” ed infine il Primo Premio Assoluto, il premio per la migliore esecuzione di uno studio di F.Chopin e il Premio Speciale come “Pianista della Stagione” al Concorso Pianistico Internazionale “Ad Libitum”, in Polonia.

Gianluca è un talentuoso giovane che siamo sicuri nel proseguimento della sua carriera otterrà ancora numerosi e prestigiosi riconoscimenti, un orgoglio per il Conservatorio Perosi e per la nostra regione.