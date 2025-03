Più conosco gli uomini: più amo gli animali

di Massimo Dalla Torre



Più conosco gli uomini, piu’ amo gli animali. Questa è la risposta al

provvedimento adottato dal Comune di Campobasso, in cui si fa

divieto di accesso ad animali e cani nell’area del cimitero cittadino.

Provvedimento, anche se la prima cittadina ha dichiarato di non

saperne nulla, perché promanato dagli Uffici competenti e non dalla

volontà politica, fa ripiombare il sistema amministrativo comunale a

50 anni fa, il che dimostra pochissima sensibilità nei confronti degli

amici a 4 zampe, anche perché se lo si legge nell’interezza, deve

essere abrogato e non rafforzato. Provvedimento che ha suscitato

indignazione, poca considerazione ma soprattutto critiche

all’indirizzo del palazzo di città da parte dei cittadini, e lo sono

sempre più, che dovranno lasciare il loro amico o legato fuori i

cancelli del luogo dove sono inumati gli umani o all’interno della

propria autovettura se non addirittura a casa. Sulle ragioni di tale

punizione anzi reprimenda ci sarebbe molto da discutere perché i

comportamenti di molti umani rasentano l’assurdo e

l’incomprensibile, specialmente perché spesso i cosiddetti pelosetti,

pagati tra l’altro a caro prezzo, mentre ci sono i canili che ospitano

tanti randagi da adottare, vengono considerati un giocattolo da

mostrare agli amici e portarli a spasso imbellettati, senza sapere

che hanno un cuore e sono molto più fedeli di chi vive al nostro

fianco. Sull’aspetto legato al randagismo, e sulle strade sporcate

dai liquami animali, cui dovrebbero pensare i padroni, non entriamo,

se non su una cosa, perché non si provvede ad arginare lo

scorrazzamento specialmente dei cinghiali nelle ore notturne in

città? Domanda cui molti cittadini si pongono ma che fino ad ora si

sono visti rispondere solo con fiumi di parole inutili e poco efficaci,

tant’ l’assalto notturno degli ungulati è arrivato finanche nel centro

città, il che rappresenta un vero e proprio pericolo per la propria

incolumità. Perché al posto di puntare il dito accusatorio nei

confronti di chi, nella solitudine, sono sempre più perché viviamo in

un Paese non più giovane, ha scelto quale compagnia un animale

che è la personificazione umanizzata e non animale quale elemento

più importante della casa e della vita? Punti di domanda che,

inducono a dare una sola risposta contraddistinta da un ulteriore

punto interrogativo, che abbiamo voluto sintetizzare con una

spiegazione semplice ma lapalissiana: ci si è mai chiesto perché

quando varcano il ponte dell’arcobaleno, purtroppo la loro vita è più

breve della nostra, lasciano un vuoto incolmabile e un dolore che

difficilmente potrà essere cancellato? ecco perché plaudiamo a chi,

come a Campodipietra, un ragazzo di nome Antonio, ha pensato a

loro, creando un luogo tranquillo e pieno di attenzione chiamato

“Amico mio” situato in contrada valle. Un giardino in cui rimangono

sempre e comunque in noi e ci sono vicini, anche se non

materialmente a dimostrazione che il titolo di questo intervento è

quanto mai veritiero.