Pilone presenta interrogazione su determinazioni dirigenziali concernenti la struttura di Selvapiana

Il sottoscritto Capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Campobasso, Francesco PILONE, comunica che ha presentato un’interrogazione urgente con risposta scritta al sindaco di Campobasso, prof.ssa Marialuisa FORTE per avere chiarimenti in merito alle recenti determinazioni

dirigenziali n. 3397, 3398, 3399 e 3401 del 18 settembre u.s. con le quali si procede nell’indirizzo di un adeguamento della struttura fieristica di Selvapiana a scuola materna, primaria e secondaria di 1° grado.



Tenuto conto delle indicazioni scaturite in occasione dell’ultima seduta monotematica di Consiglio Comunale sull’edilizia scolastica, dove il sindaco di Campobasso, Prof.ssa Marialuisa FORTE, ha comunicato la volontà politica di non utilizzare i locali della struttura fieristica di Selvapiana per la sistemazione degli alunni della Scuola “F. D’Ovidio” interessata a breve da interventi di abbattimento e ricostruzione;

considerato, quindi, abbandonato il progetto di una scuola ponte, con installazione di moduli prefabbricati, all’interno della struttura fieristica cittadina;

viste, invece, le determinazioni dirigenziali n. 3398, la n. 3399 e la n. 3401 del 18 settembre u.s., con le quali si predispongono bandi di gara per l’affidamento di studi sulla vulnerabilità sismica, su carotaggi, su indagini geognostiche e prime indicazioni per un eventuale intervento di miglioramento sismico dell’immobile del centro fieristico di Selvapiana, per un totale che si aggira intorno ai 50.000,00

€uro;

considerato, altresì, che la determina n. 3397, sempre del 18 settembre u.s., prevede addirittura la liquidazione a saldo alla Società AIACE srl – Società di Ingegneria di Milano della fattura n. 181 del 31.05.2024 dell’importo di €. 83.883,61 per la progettazione di Fattibilità Tecnico Economica per l’intervento di “Adeguamento della struttura fieristica di Selvapiana a scuola materna, primaria e secondaria di 1° grado”;

tutto ciò premesso, il sottoscritto intende essere messo al corrente in merito agli intendimenti dell’Amministrazione a riguardo e se nello specifico si intende comunque procedere all’adeguamento della struttura fieristica di Selvapiana a scuola materna, primaria e secondaria di 1° grado.



Il Capogruppo di Fratelli d’Italia

Francesco PILONE