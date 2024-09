Cosa succede alla Gigafactory di Termoli? Il Ministro Urso chiarisca urgentemente

Abbiamo appreso che il Ministro URSO avrebbe deciso di dirottare i Fondi del P.N.R.R. destinati alla GIGAFACTORY di Termoli, anche a seguito del perdurare di incertezze sui tempi di attuazione. Vale la pena di sottolineare che questa struttura rappresentava un’ipotesi

di occupazione, estremamente importante, sia per il Molise sia per l’economia italiana.



PENSIERO POPOLARE ITALIANO chiede, al Ministro URSO, di chiarire quali sono le ragioni di questa scelta.

In particolare vorremmo capire se:

 le ragioni di questa scelta sono legate al fatto che Stellantis potrebbe aver fatto valutazioni di produttività diverse in relazione all’auto elettrica?

 L’investimento, nel suo complesso – alla luce dei nuovi parametri di economicità aziendale e delle tendenze del mercato automobilistico –

non risulterebbe più economicamente performante?

 Su questa scelta hanno anche inciso le valutazioni di business intelligence, operate da banche d’affari internazionali, ben

conosciute anche da Stellantis, e soprattutto da EXOR, le quali non evidenziano prospettive rosee per le auto elettriche?

 oppure – alla base di questa decisione ministeriale – vi è anche una valutazione di competitività di Stellantis, rispetto al mercato mondiale ed alla forza economica di altri players, anche in considerazione che la cassaforte del gruppo, la holding EXOR, sta diminuendo gli investimenti nel settore automobilistico?



PENSIERO POPOLARE ITALIANO chiede, con estrema chiarezza, al Ministro URSO di capire cosa rimane – alla luce di questa Sua decisione –

delle possibilità di accesso al lavoro per circa 2.000 unità, prevista in questo progetto, dopo la decisione del Ministero, in ordine alla ricollocazione dei fondi del P.N.R.R. originariamente stanziati?

Massimo SERAFINI Coordinatore regionale – Pensiero popolare Italiano