Per la Giornata Mondiale dell’acqua giovedì 23 marzo a Campobasso in programma il convegno “OROBLU”

Oggi, 22 marzo, è la Giornata Mondiale dedicata alla più preziosa delle risorse, l’acqua. Il tema della Giornata di quest’anno è “Accelerating Change” ossia l’accelerazione del cambiamento per risolvere la crisi idrica e igienico-sanitaria.

Della qualità dell’acqua della rete pubblica e dell’importanza delle risorse idriche anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio, si discuterà nell’ambito del convegno “OROBLU”, organizzato dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Campobasso, in programma giovedì 23 marzo, dalle ore 10.00, presso la sala della Costituzione di via Milano.

Come consuetudine, nel rispetto dei principi di trasparenza ed accessibilità, in occasione del 22 marzo l’Amministrazione comunale di Campobasso rende noti, per il tramite della società incaricata Idrosfera, i risultati del rapporto annuale della qualità dell’acqua pubblica che, anche per il 2022 (anno di riferimento dei monitoraggi), si conferma di eccellente qualità, classificabile nella categoria “oligominerale”, povera di sodio e con un basso residuo fisso, certamente adatta all’uso quotidiano e con un’ottima azione diuretica.

Nel 2022 sono state eseguite a cura del Comune 144 analisi di laboratorio, 96 controlli ispettivi dei manufatti dell’acquedotto e non sono stati rilevati casi di non conformità agli standard di qualità fissati dalle normative. L’Acquedotto di Campobasso serve un territorio di 56 km² con 48.000 abitanti residenti ed è costituito da 600 km di tubazioni, 2.200 pozzetti, 29.000 punti di consegna all’utenza, 12 serbatoi, 2 sorgenti, un impianto di sollevamento, 20 stazioni di telecontrollo. L’Acquedotto è suddiviso in 16 reti indipendenti con 58 distretti idrici (District Metering Areas). Il 96% dell’acqua distribuita proviene dall’Acquedotto Molisano Destro (Sorgenti del Biferno).

Il rapporto analitico dei monitoraggi, suddiviso anche per singole zone di approvvigionamento (Foce, Acquedotto Molisano Destro, Monteverde) è consultabile nell’apposita sezione del sito del Comune di Campobasso al seguente link