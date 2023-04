Pasqua alla Casa di Riposo Pistilli: presente a festeggiare insieme a ospiti e personale anche l’Amministrazione Comunale

Questa mattina il Presidente del CDA della Casa di Riposo Pistilli, l’avvocato Mariarita Testa, ha voluto festeggiare la Pasqua assieme agli ospiti e al personale operante. Per l’occasione era presente, a portare gli auguri e il tradizionale ed immancabile uovo di Pasqua da parte dell’intera Amministrazione Comunale, anche l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano

Dopo la celebrazione della santa messa da parte del parroco ospite della struttura, un momento di gioia con scambio di auguri e coniglietti di cioccolato ha creato, presso la Casa di Riposo, l’atmosfera di una grande famiglia, quella unita per svolgere un servizio essenziale per la non autosufficienza, non facendo mai mancare agli ospiti gli ingredienti più essenziali: serenità e armonia.