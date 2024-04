Manovra di Bilancio, il Consiglio regionale approva il Documento di Economia e Finanza Regionale

Il Consiglio regionale nella seduta di ieri mattina ha approvato a maggioranza (14 favorevoli e 6 contrari) il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024-2026 (deliberazione propositiva della Giunta n. 179/2024).

Ha illustrato all’Aula il Documento il Presidente della Prima Commissione, che ha licenziato con parere positivo l’atto, Roberto Di Pardo, sono seguiti gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Roberto Gravina, Angelo Primiani, Alessandra Salvatore, Roberto Di Pardo e del Presidente della Giunta regionale Francesco Roberti.

Di Pardo ha evidenziato come il documento parta da un’analisi attenta e approfondita del contesto socio-economico internazionale, europeo, nazionale e quindi regionale. Vengono quindi definiti gli obiettivi strategici politici perseguiti dall’azione di governo, raggruppati per programmi di finanziamento: programmazione regionale FESR FSE Molise 2021 – 27; programma PSC; politiche agricole e agroalimentari, lo sviluppo rurale, la pesca e la programmazione forestale; programma sanitario regionale, il PNRR Molise. Definito, quindi, il quadro contabile che alimenta la finanza regionale e dunque concorre con gli altri fondi a sostenere le scelte strategiche operate dal Documento. In coerenza con tali obiettivi, vengono dettati gli indirizzi strategici generali e specifici alle società partecipate dalla Regione.