“No Draghi Day”, giornata di protesta nazionale, USB in protesta a Campobasso

Sabato 4 dicembre il sindacalismo di base e conflittuale torna nelle piazze italiane per il “No Draghi Day”, giornata di protesta nazionale contro un governo che fin dalla nascita ha avuto una sola linea politica: l’aumento delle disuguaglianze, con l’attacco ai lavoratori e ai settori sociali più deboli del Paese e la difesa a spada tratta delle grandi imprese e delle rendite finanziarie

” Una linea confermata dalla Legge di Bilancio che, – si legge in una nota stampa di USB Molise – così come il PNRR, concentra le risorse sulle grandi imprese ignorando l’urgenza di una redistribuzione del reddito che riduca le disuguaglianze. Nulla contro il caro vita, i salari restano bloccati, confermato l’attacco al reddito di cittadinanza e ai pensionati al minimo.

Non bastasse, restano nel dimenticatoio la sanità, la scuola e il trasporto pubblico, e anzi si riaffaccia il progetto di autonomia differenziata destinato ad aggravare e approfondire il divario territoriale e sociale. Sullo sfondo, uno sblocco dei licenziamenti ormai operativo e il disinteresse totale verso il dramma della questione abitativa e degli sfratti.

La piattaforma di lotta dello sciopero generale dell’11 ottobre, promosso da tutto il sindacalismo conflittuale e di base, ha individuato con precisione i temi sui quali proseguire la mobilitazione il 4 dicembre:

• No ai licenziamenti e alle privatizzazioni

• Lotta per il salario e il reddito garantito

• Cancellazione della Legge Fornero

• Contrasto al carovita e ai diktat dell’Unione Europea

• Rinnovi contrattuali e lotta alla precarietà per la piena occupazione

• Forti investimenti per scuola, sanità, trasporti, previdenza pubblica e casa, contro le spese militari e le missioni all’estero, a favore di una necessaria spesa sociale

Federazione del Molise

• Per un fisco equo che aggredisca le rendite e riduca le disuguaglianze sociali. Per costruire un vasto movimento popolare che contrasti con la mobilitazione e la lotta questo disegno autoritario, sabato 4 dicembre saremo a Campobasso in Piazza G.Pepe nei pressi della Prefettura.