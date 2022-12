Morrone del Sannio accoglie con gioia i nuovi nati

Una cerimonia di accoglienza dei nuovi nati si terrà a Morrone del Sannio il 29 dicembre, alle ore 18.

Sono cinque i piccoli cittadini morronesi che con le loro famiglie riceveranno il benvenuto istituzionale da parte dell’Amministrazione e del sindaco, Stefania Pedrazzi.

La cerimonia si pone nel solco di un punto del programma che si intende perseguire con grande impegno e determinazione, ovvero la valorizzazione delle risorse sociali, il sostegno alla comunità, il supporto alle iniziative giovanili.

“Il plauso va alle famiglie – afferma il sindaco Stefania Pedrazzi – che credono nel proprio territorio, lo scelgono con orgoglio e passione e decidono di farvi crescere i propri figli. E perché questa volontà abbia un supporto concreto il Comune ha iniziato dalla Scuola, investendo molto sui servizi correlati. Tra gli interventi si possono citare il nuovo impianto fotovoltaico, il ripristino del servizio mensa e, presto, dello scuolabus, che consentirà ai ragazzi di partecipare spesso e insieme alle occasioni di socializzazione, sport e cultura.

L’Amministrazione, molto coesa, rappresenta “fisicamente” questo obiettivo, impegnandosi quotidianamente sul territorio.

In particolare il Vicesindaco, Abele Mastandrea, ricorda con orgoglio di aver scelto Morrone per la propria famiglia, trasferendosi da Milano in Molise, apprezzando di questa regione l’accoglienza, l’ambiente naturale, il permanere di tradizioni e di valori.

Il messaggio che Morrone intende diffondere è che nei paesi, ancorché piccoli, si vive gioiosamente, facendo fronte insieme alle difficoltà, difendendo gli antichi saperi (e sapori), e producendo PIL. Il Molise è uno dei granai d’Italia, è culla di artigianato e di ottime produzioni alimentari e Morrone, che conta numerose aziende agricole e artigianali, ne è un esempio eccellente.

Occorre così – conclude il sindaco – che tutti credano in questo obiettivo e cooperino per far sì che sia sempre più naturale, sicuro e conveniente scegliere di vivere nei nostri bellissimi paesi”.