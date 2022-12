Matepolis sfida abbia inizio. Molise che non esiste inventa videogioco con DreamyMonke

Matepolis è il video game annunciato da un torneo evento che si giocherà in anteprima, in presenza, il 30 dicembre in piazza a Bojano, dinanzi a Palazzo Colagrosso: un vero e proprio spettacolo con funghi per riscaldare l’atmosfera, featured games, competizione, musica live da sballo, giocolieri, street art, epic street food con un sacco di roba da mangiare. I posti rimasti sono pochissimi, per iscriversi si può chiamare il 329 8704105dei DreamyMonkey.



Matepolis è il nostro nuovo gioco in versione BETA ideato e realizzato da DreamyMonkey, e non è in vendita! Il solo scopo del gioco è la promozione turistico-culturale e la salvaguardia ambientale del territorio matesino e ovviamente far divertire giocando! Il lancio dell’incredibile video game è previsto, in anteprima assoluta, per l’estate 2023. In vista del lancio, avrà luogo l’evento dedicato al torneo, che chiude il 2022 con un appuntamento unico nel suo genere.

Il torneo di Matepolis si terrà venerdì 30 dicembre dalle ore 18.00 alle 22.00 in Piazza Roma, Bojano (CB).

L’iscrizione è GRATUITA, ma difficilissimo entrare, visti i pochi posti a disposizione. Il torneo è a tempo, e ci sarà un giudice che guiderà il gioco. Si lanciano i dati, si muovono le preziose pedine realizzate a mano, una per una, da Michele e Franco Chirico, ogni azione deve essere bilanciata da un ristoro ambientale, perché non si può prescindere dal rispetto del pianeta e perchéogni attività antropica deve essere ecocompatibile! Ed ecco che appaiono le pale eoliche per la produzione di energia pulita, i contenitori per la raccolta differenziata e le rinnovabili che portano la firma di un giovane ingegnere, Franco Iadarola!



Matepolis: i numeri

In totale ci saranno: 25 giocatori, 5 postazioni, 5 vincitori. Cosa si vince? Una fantastica Secret box dal valore di 200€

Il regolamento è top secret

Ovviamente non poteva mancare un po’ di mistero, attorno ad un gioco virtuale che sta spopolando sui social. Il regolamento di Matepolis è infatti top secret e sarà inviato a tutti i concorrenti che risulteranno regolarmente iscritti solo 4 giorni prima del torneo.



Matepolis: luoghi, simboli, bellezze

Paesi come presepi, Macchiagodena, Roccamandolfi, Bojano, Cantalupo, Colle d’Anchise, San Massimo, e poi le Vie dell’Acqua, Monte Miletto, Sant’Egidio, Passaguai e il Metaverso, un cartellone da urlo, le pedine realizzate a mano da un artista quale è Michele Chirico, Logo Art Work Mauro Sago Francavilla, un video eccezionale che porta la firma AerisLab video production per Regione Molise, Turismo è Cultura, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. I Partner sono: Riserva Moac, Matese Friend Festival, Giantec, UMDI Un Mondo d’Italiani, Matese Officinale, Emporio n. 9, Chirico, Core Booking, Filitalia International.



DreamyMonkey, chi sono?

Altro non possiamo anticipare. I DreamyMonkey ci hanno fatto promettere di non rivelare ulteriori particolari. D’altronde la notizia circola insistentemente tra i giovani di Bojano e dell’Area Matesina, dove si rincorrono i nomi dei DreamyMonkey e degli autori di un’avventura che si preannuncia unica e straordinaria.

Siete pronti? Si parte. Matepolis sta per cominciare!