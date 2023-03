Mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti, i sindacati diffidano la Casa di Cura Villa Maria

” In riferimento alla riunione svoltasi in data 10 febbraio per l’esperimento del tentativo

di conciliazione alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto di Campobasso, nella quale si è

concordato così come da verbale di elargire subito al personale dipendente le mensilità di

novembre e dicembre 2022 e successivamente quella di gennaio 2023, nonché la mezza

mensilità arretrata di giugno 2021, le scriventi Organizzazioni Sindacali sono venute a

conoscenza che non è stata liquidata la mensilità di gennaio 2023, non rispettando gli

accordi nonostante la Asrem abbia provveduto a liquidare gli acconti.

Pertanto, le scriventi invitano a provvedere immediatamente alla corresponsione

della suddetta mensilità, anche in considerazione dell’imminente pagamento della mensilità

di febbraio (10 marzo).

Nel contempo diffidano codesta Casa di Cura significando che, qualora non ci fosse

un riscontro positivo entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della presente, adiranno le vie

legali nelle strutture competenti”.

Questa la nota stampa a firma dei sindacati Fp Cisl, Fp Cgil, Uil Fpl