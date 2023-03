Domeniche al museo. Accesso gratuito ai luoghi della cultura statali in Molise per domenica 5 marzo

Come ogni prima domenica del mese, il 5 marzo sarà possibile accedere in modo gratuito in

ogni luogo della cultura statale in Molise. Con l’iniziativa “Domeniche al museo” il Ministero della Cultura intende favorire a tutte le fasce d’età l’accesso a monumenti, musei, gallerie, par-

chi, giardini monumentali dello Stato, per i quali non è più richiesto il possesso del certificato verde rafforzato, né di quello base. È raccomandato l’uso della mascherina.



In Molise sarà quindi possibile visitare gratuitamente:

Castello angioino di Civitacampomarano (10h00-13h00/ 15h00-17h00)

Castello di Capua a Gambatesa (CB) (10h15- 16h00)

Museo Sannitico (8h15-19h00)

Museo di Palazzo Pistilli (8h00- 14h00)

Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache (8h15- 14h00)

Santuario Italico di Pietrabbondante (10h15- 17h30)

Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno (10h00- 16h00)

Castello Pandone a Venafro (8h15-18h30)

Museo Archeologico di Venafro (8h15- 14h00)

Museo della Città e del Territorio di Sepino-Altilia all’interno del Parco Archeologico di Sepi-

no (9h00- 18h00).

Si specifica che le biglietterie chiudono 30 minuti prima della chiusura dei siti