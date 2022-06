L’evento/ Sfilata dei Misteri: Campobasso si ‘riappropria’ della tradizione (foto e video)

Era il giorno più atteso da migliaia di campobassani e non solo: tornano a sfilare i Misteri e il segno evidente è quello della voglia di ‘riprendersi’ la normalità, dopo la devastante ondata pandemica (che purtroppo non è affatto terminata). Comprensibile l’emozione e la frenesia da parte di tutti ma ha prevalso un’organizzazione dell’evento impeccabile. La vestizione, la Messa e la benedizione dei bambini e poi il corteo: una giornata, anche accompagnata dal bel tempo, perfetta; la ricetta giusta per esaltare tutti i sentimenti. Campobasso si riappropria delle sue tradizioni: dopo la processione del Venerdì Santo i festeggiamenti per il Corpus Domini.

Si potrebbe discutere ( e forse succederà) sull’eccessivo affollamento in alcuni tratti del percorso, come sul numero tropo alto di bancarelle ambulanti e la creazione di ‘budelli’ di passaggio che, vista la situazione attuale del contagio, potevano essere evitati ( e la speranza è che non creino danni).

La città intera ha partecipato all’evento e non sono mancati anche gli artisti di strada (Foto di Tina PIANO)

Su quello certo forse si è stati troppo ‘leggeri’ e ci sarebbe voluta maggiore attenzione. Ma la parte affettiva verso la Sfilata dei Misteri ne è uscita rafforzata ; anche la promozione turistica, che in eventi del genere riveste la sua importanza, è garantita.

La speranza è di tornare da domani alla normalità, quella vera, con il ricordo di una giornata importante e di riscatto anche morale.

(ste.man)

GUARDA IL VIDEO1

GUARDA IL VIDEO 2

GUARDA IL VIDEO 3