Istituto Colozza: tre classi in isolamento continuano con la Dad

Gli alunni di tre classi del?Istituto Colozza di Campobasso resteranno in isolamento fino al 10 dicembre, continuando con la didattica a distanza, in quanto sono state riscontrate positività al Covid 19, gli studenti potranno rientrare in aula l’11 dicembre , solo con autocertificazione di assenza di sintomi da almeno una settimana.

Per sei classi, erano 9 in totale le classi in cui sono stati effettuati i tamponi, nelle quali non si sono registrati casi di contagio le lezioni riprenderanno domani 3 dicembre.