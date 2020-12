Grande successo per la Giornata della Tiroide anche al Gemelli Point di Termoli

Grande successo per la Giornata della Tiroide al Gemelli Point, oltre 30 persone hanno aderito al primo appuntamento di screening, promosso dall’Unità di Chirurgia, diretta da Pier Francesco Alesina.

Il riscontro di un nodulo alla tiroide è molto frequente soprattutto nelle donne e con l’avanzare dell’età. Spesso i noduli alla tiroide sono asintomatici, ma in alcuni casi può accadere che il nodulo vada a comprimere le strutture circostanti causando difficoltà respiratorie o di deglutizione, oltre che un senso di costrizione o di dolore al collo. Nella maggioranza dei casi si tratta comunque di noduli benigni.

Si stima che solo il 5-10 per cento dei noduli tiroidei sia effettivamente un tumore maligno. In rari casi, generalmente i più aggressivi, il cancro può manifestarsi già all’esordio con una massa che cresce rapidamente e che può coinvolgere estesamente il collo, in corrispondenza sia della tiroide sia dei linfonodi latero-cervicali. Questi ultimi possono essere spesso coinvolti anche nelle forme non gravi e devono essere ricercati con un’attenta ecografia nelle forme giovanili.

In caso di nodulo maligno il trattamento è chirurgico: la tiroidectomia (rimozione della tiroide) può essere parziale o totale, in base ai casi. In caso di neoplasie ben differenziate viene consigliata la tiroidectomia totale (cioè l’asportazione di tutta la ghiandola), ma in presenza di microcarcinomi papilliferi, e in generale in caso di presenza di fattori prognostici favorevoli, è possibile proporre un intervento meno demolitivo.

