Insieme per dire “No” alla violenza

L’Università degli Studi del Molise e il CUG UniMol sostengono la divulgazione del Progetto “Viva Vittoria Isernia”, promosso dall’Associazione di volontariato Me Too e finalizzato alla lotta contro la violenza sulle donne e le discriminazioni di genere.

L’iniziativa è parte di un progetto nazionale che, in Molise, ha visto la partecipazione straordinaria di migliaia di persone le quali, mettendo in atto un’opera relazionale condivisa, hanno scelto di concretizzare questo impegno con il “fare a maglia”, metafora di creazione e sviluppo.

Saranno pertanto esposti al pubblico, nella Biblioteca di Ateneo, dei quadri a colori “a uncinetto” di opera condivisa sul tema dell’amore nelle giornate dal 18 al 21 novembre 2024: un’iniziativa artistica e sociale per sensibilizzare studenti e territorio sul tema, partecipando alla raccolta fondi a sostegno del Centro Antiviolenza Liberaluna di Campobasso.



Il progetto è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Isernia e dalla Consigliera provinciale di parità, con il sostegno di diverse associazioni e imprese.

Le varie azioni messe in campo culmineranno il 23 e il 24 novembre 2024, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Appuntamento, dunque, all’inaugurazione dell’esposizione temporanea, lunedì 18 novembre, alle ore 16.00, nell’area espositiva della Biblioteca di Ateneo, in viale Manzoni, Campobasso.