Insegnante aggredita a Castellammare: presidio carabinieri per riapertura della scuola

(Adnkronos) – Sarà presidiata da una gazzella dei carabinieri, la scuola di Castellammare di Stabia (Napoli) dove giovedì una insegnante è stata aggredita da una trentina di genitori. La richiesta era arrivata dalla dirigente scolastica, dopo l'episodio della scorsa settimana. Un'aggressione violenta che sarebbe legata ad una denuncia sporta da alcuni genitori, che lamentano presenti comportamenti a sfondo sessuale della donna nei confronti di alcuni alunni minorenni.

L'insegnante è rimasta ferita ed ha riportato un forte trauma cranico, mentre è tuttora in ospedale il padre della donna che ha riportato la frattura di un braccio nel tentativo di difendere sua figlia. Nel frattempo sono in corso le indagini per ricostruire l'intera vicenda. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)