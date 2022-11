Inaugurazione Anno Accademico Unimol/ l’intervento di Toma

Inaugurazione anno accademico all’UniMol. Toma: “Ateneo solido e partner di pregio per progetti di ricerca, formazione, cultura e sanità”.

“Ho una volta ancora l’onore di rappresentare il Molise e plaudire all’opera di istruzione di livello superiore, e di promozione della ricerca, realizzata dall’Università degli Studi del Molise, sempre più riferimento solido nella realtà regionale”.

Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, questa mattina, intervenendo alla Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2022/23 che ha visto la partecipazione del ministro della Salute Orazio Schillaci.

“Oggi l’Unimol non è soltanto un mirabile modello di istruzione – ha proseguito Toma – ma è anche un centro di innovazione e di progetti che favoriscono una fluida compenetrazione nel tessuto sociale regionale.

“’Il ‘nostro’ Ateneo é per la Regione Molise il partner naturale di progetti di ricerca, formazione, cultura e sanità. Da alcuni giorni abbiamo prorogato il Protocollo d’Intesa con Unimol in materia sanitaria. Lavoriamo insieme per dare un’opportunità in più alla sanità molisana, da una parte, e rendere più attrattivi i corsi di laurea di area medica e delle professioni sanitarie nel territorio molisano, dall’altra.

“Complimenti al Magnifico Rettore Luca Brunese, al corpo docente, al personale tecnico e amministrativo e – ha concluso il presidente – a voi ragazze e ragazzi che vi apprestate a vivere un nuovo anno accademico che in termini aulici, più consoni alla solennità del momento, mi piace definire come una ‘nuova stagione”.