Calcio/ Il Campobasso 1919 cerca rinforzi

A Dicembre, c’è il calciomercato invernale dove le squadre possono trovare rinforzi

sia quelle di vertice che quelle che sono in fondo alla classifica. I rossoblu, sono alla

ricerca di giocatori , per rinforzare la rosa visto gli infortuni subiti finora .

Ci sono quattro giocatori che sono seguiti dai rossoblu: il primo e’ Vincenzo Esposito, il suo sarebbe un ritorno ma per il momento non c’è ancora un intesa, il secondo giocatore è Massimo Loviso attualmente gioca nella Maceratese, ma in passato ha militato nel Bologna in SerieA e in B con Torino e Crotone.

Poi, c’è Stefano D’Egidio, ex Castelnuovo Vomano e infine Sabatino , difensore del Venafro , col tempo si vedrà se i dirigenti rossoblu riusciranno a prenderli nel tentativo di rinforzare la squadra.

Arnaldo Angiolillo