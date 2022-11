Coronavirus/ Due i nuovi ricoveri al Cardarelli, cinque i dimessi nelle ultime 24 ore

Dopo la giornata nera sul fronte dell’epidemia da Covid in Molise, si registra una piccola ‘tregua’. Sono due i nuovi ricoveri al Cardarelli: pazienti di Campobasso e Campoli del Monte Taburno (Benevento, ricoverato in Terapia Intensiva) ma per fortuna non si registrano decessi.

Sono cinque i dimessi di giornata e pertanto i ricoverati totali scendono a 11, di cui 10 in Malattie Infettive e 1 in Rianimazione.

Oggi si registrano 133 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 718 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 18,5%. I guariti di giornata sono 130

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 29,Termoli 21.