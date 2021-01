In 6 Uffici Postali di Campobasso e 11 della provincia si prenota con un click un appuntamento per il rilascio dello Spid

Prenotare con un click un appuntamento per il rilascio gratuito dell’identità digitale SPID negli uffici postali, evitando di attendere il proprio turno allo sportello. È possibile in 6 uffici postali di Campobasso e in altri 11 della provincia, tramite l’app “Ufficio Postale” o con Whatsapp. A Campobasso, la prenotazione è abilitata per gli uffici postali di Campobasso Centro (via Pietrunto), Campobasso 1 (corso Mazzini), Campobasso 2 (via D’Amato), Campobasso 3 (viale Principe di Piemonte), Campobasso 4 (via Gramsci) e Campobasso 5 (via Toscana).In provincia, nelle sedi di Bojano, Campomarino, Guglionesi, Larino, Montenero di Bisaccia, Riccia, Santa Croce di Magliano, Termoli, Termoli 1, Trivento 1 e Vinchiaturo.

Per accedere al servizio tramite l’app Ufficio Postale è sufficiente scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone o tablet e selezionare il tipo di servizio richiesto tra SPID e le altre operazioni, il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione.

Per richiedere il ticket elettronico con Whatsapp è invece necessario memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e avviare una chat. A quel punto un operatore virtuale di Poste Italiane risponderà proponendo, tra le varie opzioni, la prenotazione del ticket. Digitando poi il Comune, l’indirizzo e il numero civico di riferimento, al cliente sarà proposto l’ufficio postale più vicino con l’indicazione del primo appuntamento disponibile per la prenotazione. In caso di accettazione verrà inviato un codice di prenotazione che verrà “chiamato” sul display dell’ufficio postale al momento dell’appuntamento.

I due sistemi di prenotazione da remoto, sono utilizzabili anche per prenotare un appuntamento a sportello per tutte le operazioni sia finanziarie sia postali. I cittadini in possesso di un passaporto o di una carta d’identità elettronica, inoltre, possono richiedere SPID comodamente da casa tramite l’app PosteID, accessibile anche attraverso sms su numero di cellulare certificato.

In questa particolare fase di emergenza, la prenotazione di un appuntamento in ufficio postale ad un orario preciso, è una delle possibilità in più che Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini al fine di evitare eventuali assembramenti e di garantire alla clientela la fruizione dei servizi negli uffici postali in sicurezza.