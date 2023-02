Il Lotto fa tappa in Molise: nel concorso del 7 febbraio 2023, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Campobasso ha centrato un premio pari a 18.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 137,6 milioni dall’inizio dell’anno.