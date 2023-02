Gravina: MolisCTE capace di generare interessi interdisciplinari utili ad attrarre e formare talenti sul nostro territorio regionale

In questi giorni a Torino si sono date appuntamento le Amministrazioni comunali e i partner delle diverse Case delle Tecnologie Emergenti disseminate sul territorio nazionale, per un primo incontro che ponga le basi di una collaborazione estesa tra le diverse realtà tecnologiche volute e finanziate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In attesa della tappa dell’Innovation Roadshow, in programma lunedì 13 febbraio proprio a Torino, il sindaco di Campobasso, insieme ai rappresentanti delle altre CTE, nel pomeriggio di domenica 12 febbraio, si è recato presso la sede della Comau Academy, partner di MolisCTE.

Comau è leader mondiale nell’innovazione e nella robotica. Una macchina su tre nel mondo è stata prodotta dagli impianti della Comau, in particolare le macchine elettriche.

“Entrare in contatto con altre realtà produttive e organizzative in Italia che si prefiggono la realizzazione di quelli che sono i nostri stessi obiettivi di sviluppo e ricerca – ha dichiarato il sindaco di Campobasso – è fondamentale per far prendere vita e far partire in tempi brevissimi la nostra Casa delle Tecnologie MolisCTE.

Comau è uno dei tanti partner importanti e qualificati a livello internazionale che hanno sposato la nostra visione di sviluppo da proiettare produttivamente sul nostro territorio. – ha spiegato Gravina – MolisCTE rappresenta uno strumento di open innovation che, come stiamo avendo modo di verificare di persona in questi incontri qui a Torino, si sta dimostrando capace di generare interessi interdisciplinari in grado già di attrarre e formare talenti direttamente sul nostro territorio regionale.

Queste forme collaborative tra PA, centri di ricerca, Università e aziende sono fondamentali ed è interesse di ciascuno dei nostri partner che possano portare anche alla diffusione di un nuovo approccio culturale dell’organizzazione del lavoro sul nostro territorio, per radicare un’idea di formazione e apprendimento con protagonisti i nostri giovani.”

A spiegare ed illustrare le specificità operative della Comau Academy ai rappresenti delle CTE nazionali, ci ha pensato il dottor Ezio Fregnan, direttore dell’Academy.

“La dimensione divulgativa indirizzata verso i più giovani, così come quella poi più strettamente professionalizzante che l’Academy di Comau pone alla base delle sue azioni e che abbiamo avuto modo di toccare e vedere con mano qui a Torino – ha detto in conclusione dell’incontro Gravina – rispecchia in pieno la filosofia e l’anima di ciò che MolisCTE vuole rappresentare e produrre concretamente.”