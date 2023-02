Interregional Cup di Casalnuovo/Shobu Kai Karate Club di Campobasso conquista 31 medaglie e 2 coppe

Ricco medagliere per gli atleti dello SHOBU KAI KARATE CLUB di Campobasso all’Interregional Cup di Casalnuovo di Napoli (Na), la competizione, disputatasi lo scorso 5 febbraio nella cittadina campana, che ha visto la partecipazione di oltre 600 atleti provenienti dalle regioni del centro-sud. Ventotto in totale le medaglie conquistate dagli atleti molisani che hanno permesso allo SHOBU KAI di salire sul podio delle società più premiate, conquistando con il terzo posto nella specialità KATA ed il quarto nella specialità KUMITE.

Gli atleti molisani si sono fatti onore in ogni specialità dimostrando un’eccellente preparazione psico-fisica trovandosi spesso a competere con atleti di cintura superiore laddove si trattava di categorie “open”.

“Siamo riusciti a conquistare questi posti nella classifica generale nonostante la nostra rappresentativa fosse formata in maggioranza da cinture bianche ovvero agli inizi del loro cammino agonistico – ha commentato soddisfatto il maestro Di Donato – E’ stata una gara che ha consentito ai nostri atleti di fare un’esperienza a 360 gradi sperimentando tutte le forme della competizione. Continueremo a lavorare, come sempre – ha concluso il maestro – per far crescere gli allievi in modo che diventino persone coraggiose e capaci, in grado di vincere e anche di perdere ma sempre con il sorriso sulle labbra”.

Di seguito l’elenco dei premiati:

Specialità KATA

Branca Federica (oro); De Marinis Elisa, Mastrovita Christian, Di Blasio Luca, Fatica Christal, Russo Chiara, Vecchiarelli Chiara (argento); Di Cristofaro Blanca, De Marinis Gioia (bronzo).

Specialità KUMITE

Branca Federica, Baccaro Roberta (oro), Vecchiarelli Chiara, D’Amico Ludovica (argento), De Marinis Gioia, Russo Cristiana, Reale Dorian, Di Cristofaro Blanca (bronzo).

Specialità KUMITE a squadre

Branca, De Marinis, Russo (oro); Ciccarella, Listorti e Russo (argento); Ramacciati, Correra, Buccino e Baccaro, Fatica e Ventresca; Di Blasio e Masella (bronzo).