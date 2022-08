Firme per sostenere la candidatura del Museo dei Misteri nel concorso “I Luoghi del Cuore”

Anche presso l’Infopoint turistico del Comune di Campobasso, presso Palazzo San Giorgio, in Piazza Vittorio Emanuele II 27 a Campobasso, è possibile firmare per Il Museo dei Misteri, nel Concorso del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – “I Luoghi del Cuore”.

Infatti, presso l’Infopoint del Comune di Campobasso, sono disponibili i moduli cartacei dove è possibile apporre la propria firma per sostenere la candidatura del Museo dei Misteri nel Concorso nazionale che ha permesso a milioni di Italiani di scoprire luoghi meravigliosi a pochi chilometri da casa.

Al momento, il Museo dei Misteri di Campobasso è primo nella classifica provvisoria nazionale del FAI, ma si può continuare a raccogliere voti fino al prossimo 15 dicembre 2022. Può votare chiunque, anche minorenni o non residente in Italia o di altre nazionalità.

Si può scegliere se votare sui moduli o direttamente sul sito del FAI.

Gli orari di apertura dell’Infopoint del Comune di Campobasso sono i seguenti: dal mese di giugno e fino a tutto il mese di settembre, tutti i giorni, 9.30 / 12.00 e 16.30 / 19.00; chiuso il lunedì.