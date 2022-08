Aperture straordinarie dell’infopoint SEA di via Gazzani per permettere ritiro mastelli

Dopo la partenza, da martedì 9 agosto, della raccolta differenziata a Campobasso anche in zona “Vazzieri 2”, per agevolare le operazioni di ritiro mastelli da parte delle utenze che non hanno ancora potuto ritirare il Kit a domicilio, per i prossimi giorni la Sea ha disposto alcune aperture straordinarie del proprio infopoint di via Gazzani.

Questo il calendario delle aperture dell’infopoint della Sea in via Gazzani numero 35 a Campobasso:

Giorno Orario mattina Orario pomeriggio Mercoledì 10 chiuso 16-19 Giovedì 11 9-13.30 16-19 Venerdì 12 9-13.30 16-19 Sabato 13 chiuso chiuso Martedì 16 chiuso 16-19

Ricordiamo che le strade incluse nella zona “Vazzieri 2” sono le seguenti: Piazza d’Isernia, Via Conte Rosso, Via Conte Verde, Via De Amicis, Via Depretis, Via Duca d’Aosta, Via Duca degli Abruzzi, Via Folchi, Via Foscolo, Via Kennedy, Via Masciotta, Via Nebbia, Via Neri, Via Papa Giovanni XXIII, Via Pascoli, Via Sella, Viale Monsignor Secondo Bologna, Viale Principe di Piemonte, Via Belpulsi, Via D’Alena, Via De Gennaro, Via Francipane, Via Serafini e Traversa Duca degli Abruzzi.