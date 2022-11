Ex Sam/Con l’apertura del nuovo punto vendita, MD recupera un edificio storico ai margini del “centro murattiano”

Ha richiesto una completa ricostruzione dopo il crollo parziale del 2019 l’edificio storico situato nel pieno centro ottocentesco della città e conosciuto come “ex S.A.M.” dal nome della Società di Autolinee Molisana che vi ha operato fino al 1951. Da allora, un lento e progressivo degrado rischiava di far andare perduta una testimonianza preziosa della Campobasso in piena espansione del 1807 appena insignita con Regio Decreto del titolo di capoluogo di provincia del Molise. Anno in cui il borgo nuovo cominciò a svilupparsi fuori le mura con il progetto dell’architetto Berardino Musenga.



La costruzione dell’edificio ex S.A.M. è datata 1939, come attesta il mosaico recuperato dal crollo che fa ora bella mostra nel nuovo punto vendita MD che aprirà i battenti domani giovedì 1 dicembre nella centralissima via Gazzani, angolo Monsignor Bologna. Rappresenterà il quinto negozio della cittadina – l’ottavo in provincia, il dodicesimo in regione. Un bell’esempio, nella

sua particolarità, di un nuovo stile di retail che offre quanto le persone si aspettano da un punto vendita MD senza disperdere valori e tradizioni del tessuto sociale, anzi restituendoli ai cittadini.



“E’ stato particolarmente sfidante adattare le esigenze di un moderno punto vendita – espositive, logistiche, di sicurezza e accessibilità – come quello che ci apprestiamo a inaugurare, alla struttura originaria di un edificio che intendevamo restituire il più possibile intatto alla città per il valore affettivo e culturale di un pezzo della sua storia, non solo quindi per i vincoli imposti dalla tutela paesaggistica e architettonica dei Beni Culturali”, afferma Nicola Borrelli, responsabile per MD dello sviluppo rete e che ha seguito con grande attenzione

i lavori in stretta collaborazione con l’Amministrazione cittadina “che ringrazio – continua Borrelli – per l’attenzione vigile, ma pronta a dare supporto”.



All’inaugurazione alle 8.00 di giovedì 1 dicembre sono attese infatti autorità Comunali, Provinciali e Regionali, i Vigili del Fuoco e la Soprintendenza dei beni culturali.

Collocato in una zona di prestigio della città, a pochi passi dalle sedi di Comune e Provincia e dallo storico Stadio Romagnoli dove la Società Sportiva Campobasso ha vissuto momenti gloriosi, il nuovissimo store dell’insegna “della buona spesa” si sviluppa su 720m 2 , sette corsie, cinque casse e ha richiesto l’assunzione di 18 giovani molisani, dagli addetti alle vendite agli store manager.



La superficie espositiva è caratterizzata nelle aree d’ingresso dall’ampia proposta di ortofrutta, comparto sulla cui freschezza e sul ricco assortimento di prodotti, da quelli stagionali ai ready-to-eat, MD punta da sempre, per proseguire con la panetteria, la macelleria a libero servizio con laboratorio per lavorazione carne, e quello servito dedicato alla gastronomia. Molta attenzione è stata data alla proposta di specialità regionali a marchio Lettere dall’Italia ® : selezionati con cura i migliori fornitori per i prodotti preferiti dai Campobassani, dalla stracciata al caciocavallo molisano, dal bombolone scamorza al pecorino da tavola del matese.



Ampia anche l’offerta di linee salutistiche, bio, free from tipiche dell’insegna e molto apprezzate per l’ottima qualità e il costo “giusto”.



L’ampio parcheggio sotterraneo da 52 posti macchina rappresenta un’altra realizzazione che dati i vincoli urbanistici ha impegnato molto MD, ma rende il punto vendita perfettamente accessibile e completa l’opera di efficientamento dell’edificio.



Il punto vendita osserverà il seguente orario: tutti i giorni da lunedì a domenica dalle 8.00 alle 20:30.