Economia/ Affitti: Campobasso ha retto l’urto della pandemia

L’impatto della pandemia sul mercato degli affitti a Campobasso è stato più contenuto che altrove: nel 2020 i canoni sono calati del 4% contro il -7,5% di media nazionale. Questo il dato principale che emerge dallo studio effettuato sul capoluogo molisano da SoloAffitti, franchising immobiliare specializzato nelle locazioni con oltre 300 punti in Italia. La zona di pregio della città ha sofferto più delle altre con cali che hanno toccato l’11% per i monolocali (400 euro al mese) e il 10% per i bilocali (550 euro). In sofferenza anche i trilocali della stessa zona (-9% a 600 euro) mentre il prezzo mensile dei quadrilocali è rimasto invariato. In centro la variazione è negativa solo per i monolocali (-5% per 380 euro al mese), mentre il costo di bilocali e trilocali è addirittura cresciuto del 6% e si attesta tra i 500 e i 550 euro. Anche in questa zona invariati i canoni dei quadrilocali a 600 euro al mese. I monolocali sono cresciuti solo in semicentro (+6%) dove però non si superano i 350 euro d’affitto così come in periferia dove il canone è rimasto invariato a 300 euro. Il prezzo di bilocali e quadrilocali in semicentro sono rimasti invariati (rispettivamente 400 e 550 euro), mentre per i trilocali la discesa è del 6% a 450 euro. Differente la situazione in periferia dove i canoni di bilocali, trilocali e quadrilocali si attestano tra i 350 euro per le metrature più piccole e i 450 per le più grandi con delle flessioni tra il 5% (bilocali), 11% (trilocali) e 15% per i quadrilocali.

Se l’appartamento non è arredato vale 60 euro in meno al mese. La mancanza di arredamento per un’abitazione in affitto a Campobasso vale mediamente 60 euro al mese in meno sul prezzo d’affitto, mentre con un arredamento parziale l’inquilino risparmia circa 40 euro. La maggiorazione del canone per la presenza di garage e posto auto è tra le più basse tra i capoluoghi italiani: rispettivamente 40 e 20 euro.

Inquilini, in media 28 mesi nella stessa abitazione, quasi la meta’ coppie. Come rilevato da SoloAffitti, a Campobasso gli inquilini rimangono mediamente 28 mesi, oltre 2 anni, nella stessa abitazione. Quasi la metà (45%) sono composti da coppie senza figli, mentre il 35% da coppie con figli. Il 15% vive invece da solo e una minima parte, il 5%, condivide l’appartamento con altri inquilini. Per quasi tutti (80%) quella in affitto a Campobasso rappresenta l’abitazione principale.

L’85% dei contratti d’affitto a Campobasso è a canone concordato: Il contratto a canone concordato consente agli inquilini di pagare un prezzo d’affitto calmierato e ai proprietari di beneficiare di vantaggi fiscali come la cedolare secca al 10% e uno sconto sull’IMU del 25%. Questa tipologia rappresenta l’85% dei contatti d’affitto a Campobasso fra concordato 3+2 (70%) e concordato transitorio (15%). Solo il 10% utilizza un contratto libero 4+4 e il 5% quello completamente libero.

