Coronavirus, un ricovero e due dimessi al Cardarelli nelle ultime 24 ore

Si stabilizza la situazione dell’epidemia da Covid in Molise nelle ultime 24 ore, durante le quali non si registrano decessi. C’è 1 nuovo ricovero: un paziente di Cercemaggiore, mentre sono due i dimessi nel periodo e dunque i ricoverati totali sono 11, tutti in Malattie Infettive.

Si registrano 144 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 391 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si attesta al 36,8%.

I nuovi guariti sono 218.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 40, Termoli 22.