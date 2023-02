Spettacolo/ Il fratello e la madre di Ariana Grande acquisiscono il passaporto italiano grazie ad avi molisani

Probabilmente diventeranno tra gli ‘oriundi’ italiani più famosi del momento.

Frankie e Joan Grande, rispettivamente fratello e madre di Ariana Grande, nota star del mondo dello spettacolo statunitense, sono diventati cittadini italiani avendo avi di origine molisana, precisamente di Gildone.

Il giovane è ballerino, attore, cantante e produttore discografico ed ha manifestato grande entusiasmo, oltre che interesse per la cultura e tradizioni del nostro Paese; ricordiamo a tal uopo il successo mediatico del video in cui la più celebre sorella ha annunciato un prodotto di make up con il riferimento del paese molisano nella denominazione.

I due ‘neo-italiani’ hanno mostrato con orgoglio i rispettivi passaporti.