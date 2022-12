Coronavirus, un nuovo ricovero al Cardarelli

Potrebbe sembrare una giornata ‘interlocutoria’ dopo che negli ultimi due giorni si erano avuti numeri preoccupanti. Per fortuna nelle ultime 24 ore non ci sono vittime da Covid in Molise, ma c’è un nuovo ricovero: un paziente di Torella del Sannio.

I ricoverati totali sono 12, di cui 11 in Malattie Infettive e 1 in Rianimazione. Oggi si registrano 118 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 618 tamponi processati .I guariti di giornata sono 60.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 32, Termoli 14.